“L'ordigno che 42 anni or sono uccise a Bologna persone casualmente presenti quella mattina alla stazione ferroviaria, risuona ancora con violenza nel profondo della coscienza del Paese”. A dirlo - in una nota - è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della strage del 2 agosto 1980 in cui morirono 85 persone. “La matrice neofascista della strage è stata accertata in sede giudiziaria - aggiunge il capo dello Stato - e passi ulteriori sono stati compiuti per svelare coperture e mandanti per ottemperare alla inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere".