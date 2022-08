Enrico Letta rilancia l'idea avanzata nel 2021, bocciata da Draghi. Si era parlato di una sorta di bonus, da 10mila euro, da attribuire ai 18enni provenienti da famiglie a basso reddito, per le spese "per formazione e istruzione, lavoro e imprenditorialità, casa e alloggio”. Per finanziarla si proponeva un’aliquota al 20% sui “trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta" oltre i 5 milioni di euro. La proposta è tornata, ma non è stato menzionato l'eventuale importo. Critici gli avversari