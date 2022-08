Si terrà oggi alle 11, alla Camera, l'incontro decisivo tra Letta e Calenda sulle alleanze per le elezioni del 25 settembre. Parteciperà anche Benedetto della Vedova per Più Europa. Calenda mantiene i suoi veti, il segretario dem continua a rifiutare i paletti riaffermando però la "volontà di un'intesa". Renzi: 'La sinistra vuole perdere'. Scambio di accuse tra Di Maio e Conte: il primo al secondo, "ha smantellato il movimento". La risposta: "È uno spettacolo triste vedere chi era accanto a noi abiurare valori e formare partitini last minute". Tra Meloni e Salvini è gara sulle priorità del programma. La Lega punta sulle tasse, Fdi non transige sulle riforme.

Le ultime notizie:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: