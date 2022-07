M5s, oggi riprende l'Assemblea dei parlamentari con Conte

Politica

In attesa di mercoledì 20 luglio, quando il presidente del Consiglio riferirà in Aula sulla crisi politica delle ultime ore, sono in molti dentro il M5S a chiedere l’uscita dei membri pentastellati dell’esecutivo. Dal capo delegazione Stefano Patuanelli a Carlo Sibilia, ecco chi sono

Tre i ministri del M5S del governo Draghi: il primo è Federico d’Incà, responsabile dei Rapporti con il Parlamento , che in molti, tra cui Matteo Renzi , volevano vedere già dimissionario prima della seduta in Parlamento di mercoledì 14 luglio

Poi c’è Fabiana Dadone, ministra delle Politiche giovanili, in precedenza ministra della Pubblica Amministrazione per il governo Conte II. Nelle ultime ore ha fatto discutere il fotomontaggio postato dal suo compagno, in cui si mostra la ministra come contestatrice di Draghi