G7, Draghi: "Uniti su Kiev, se perde perdono le democrazie"

Oggi al vertice in corso ad Elmau, in Baviera, ha preso parte in videconferenza anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto si apprende il premier italiano avrebbe evidenziato nel suo discorso il valore della candidatura ucraina anche per la stessa Europa

"Siamo uniti con l'Ucraina perché se Kiev perde, tutte le democrazie perdono. Se dovesse succedere sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della sessione odierna del G7 alla quale ha partecipato in collegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Voglio ringraziare il Presidente Zelensky per il benvenuto eccezionale a Kiev", ha dichiarato il premier italiano.

Il valore della candidatura di Kiev

vedi anche

G7, verso nuove sanzioni contro Mosca: le misure di cui si discute

Draghi ha poi inoltre ribadito il sostegno europeo all’Ucraina, sottolineando come “Putin non deve vincere”, e che la candidatura di Kiev all’interno dell’Unione è importante non solo per loro ma anche per lo stesso Continente. “L'Unione Europea ha mutato in modo profondo il suo atteggiamento verso i Paesi vicini, la sua strategia di lungo periodo. È un cambiamento molto importante”.

Zelensky a leader G7: fare tutto per fine guerra entro anno

I leader del G7 si sono collegati in video con con Volodymir Zelensky nella sessione dedicata al tema "il mondo in conflitto". Zelensky ha ringraziato i leader per il sostegno all'Ucraina. Il presidente ucraino ha esortato i leader del G7 a "fare tutto il possibile" per porre fine alla guerra nel suo Paese entro la fine dell'anno. Zelensky ha inoltre invitato i leader dei sette Paesi a "intensificare le sanzioni" contro Mosca. "Oggi non è il momento di negoziare”, ha aggiunto.