Il giorno dopo la scissione di Luigi Di Maio, i vertici del Movimento si riuniscono. L'ex premier: "Su risoluzione ieri messi in difficoltà", ma assicura la fedeltà al governo. E poi: "Se ho mai pensato di lasciare la guida del Movimento? E per quale motivo?"

Nel day after della scissione di Luigi Di Maio, i vertici del Movimento 5 Stelle si riuniscono a oltranza nella loro sede. Lo ‘stato maggiore’ pentastellato è convocato per tutta la giornata e in serata, secondo quanto riferito dalle agenzie, è in programma l’assemblea congiunta dei deputati e senatori. Giuseppe Conte, leader del Movimento, è presente e come lui anche il presidente della Camera Roberto Fico. L’ex premier, parlando con i cronisti fuori dalla sede, ha comunque chiarito che l’appoggio dei 5 Stelle al governo “non è in discussione”.

Conte: “Il sostegno a Draghi non è in discussione” leggi anche Di Maio lascia il M5S: “Scelta sofferta" Giuseppe Conte ha chiarito infatti, ai giornalisti presente all’uscita dalla sede del Movimento 5 Stelle, che “il sostegno a Draghi non è in discussione”. E interrogato sul suo futuro, dopo la scissione del ministro degli Esteri, ha risposto: "Se ho mai pensato di lasciare la guida del Movimento? E per quale motivo?”. Per poi rivendicare: "Il M5s rimarrà la prima forza politica ad occuparsi di tutti quei temi, dalla giustizia sociale alla transizione ecologica, che fanno parte dell'ossatura del Movimento 5 stelle". Conte: “Su risoluzione ieri messi in difficoltà” L’ex premier è poi tornato sul tema della votazione di ieri in Senato sulla risoluzione di maggioranza sull'Ucraina: "Anche ieri che con la risoluzione chiedevamo maggiore coinvolgimento delle Camere, come è normale in ogni democrazia parlamentare, siamo stati messi molto in difficoltà ma il nostro appoggio non è venuto meno”.

Buffagni: “Riflettere se restare nel governo” leggi anche Di Maio, l’ascesa nel M5S e l’addio: storia dell’ex pupillo di Grillo Sulla linea della fedeltà al governo Draghi, però, sembra esserci qualche dubbio tra chi è rimasto nel Movimento 5 Stelle. Prima di Conte, sul tema è intervenuto Stefano Patuanelli, attuale ministro delle Politiche agricole: "L'appoggio al governo non è in discussione”, ha detto. Ma poco prima Stefano Buffagni, deputato e viceministro dello Sviluppo economico nel governo Conte II, ha detto: “Restare nel governo? Valutiamo vediamo, ci dobbiamo riflettere non vi pare? Secondo me sarà uno dei tanti temi da affrontare”.