Dopo la raccolta firme per la formazione di un gruppo autonomo alla Camera e di una componente del Misto al Senato, escono i primi bilanci. Si tratterebbe di una cinquantina di deputati e una decina di senatori. Avrebbero l’intenzione di seguire il ministro degli Esteri cinque degli undici fra sottosegretari e viceministri in quota Movimento. Tra i nomi, la viceministra dell'Economia Laura Castelli, Vincenzo Spadafora, il sottosegretario per la Salute Pierpaolo Sileri