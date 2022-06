Il fatto è accaduto il 10 giugno scorso a Mira, un comune della città metropolitana di Venezia. "No, non parli. Il microfono ce l'ho io e comando io. Continua a fare il tappezziere dipendente": la provocazione del ministro per la Pubblica amministrazione all'uomo che si avvicina al palco e chiede di parlare

Durante un comizio elettorale a Mira, un comune della città metropolitana di Venezia, Renato Brunetta ha attaccato un tappezziere lavoratore dipendente. Il fatto è accaduto lo scorso 10 giugno e ora il video è diventato virale. Un uomo si avvicina al palco e il ministro per la Pubblica amministrazione dice: "Ah ma sei un dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?". "Prova a chiedere a lui" risponde il lavoratore, e Brunetta replica: "Perché ca..o parli allora?". Poi il ministro ripete più volte all'uomo di mettersi in proprio e alla richiesta del lavoratore di parlare Brunetta taglia corto: "No, non parli. Il microfono ce l'ho io e comando io. Continua a fare il tapezziere, dipendente".

Le reazioni sui social

approfondimento

Pagamenti digitali e PA, tasse e bollette a rate anche con PayPal

Molti utenti dei social hanno espresso indignazione per le parole del ministro Brunetta e solidarietà nei confronti del tappezziere attaccato verbalmente. "Mi vergogno di essere italiano", scrivono in tanti. E non mancano i riferimenti alla statura del ministro, a sua volta aggredito verbalmente sui social per l'accaduto. Il video che riprende la scena è stato pubblicato su YouTube guadagnando visualizzazioni su visualizzazioni fino a diventare virale. Il proprietario della casa in cui è avvenuto il comizio ha già segnalato il video alla polizia postale. "Il filmato è frutto di una triste provocazione organizzata e premeditata", ha detto l'uomo, Salvatore Abbenante, come riportato dal Corriere del Veneto.