2/8 ©Ansa

Il sindaco uscente Pierluigi Biondi corre per un secondo mandato col sostegno del centrodestra, che in questa città si presenta compatto. Classe 1974, è stato eletto per la prima volta all’età di 43 anni. È giornalista pubblicista e nel 2013 è diventato dipendente di ruolo del Comune di Ocre

Election Day, schieramenti e alleanze alla prova delle Comunali