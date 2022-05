Economia

Pnrr, prima rata Ue da 21 miliardi per l'Italia grazie a 51 obiettivi

La presidente della Commissione europea Von der Leyen: 'L'Italia ha compiuto progressi sufficienti con le riforme necessarie per rendere l'economia e la società del Paese pronte per il futuro'. Roma aveva chiesto il pagamento lo scorso dicembre, certificando il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel Pnrr per il 2021

La Commissione Ue ha versato all'Italia la prima rata da 21 miliardi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Roma aveva presentato la richiesta di pagamento lo scorso dicembre, certificando il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel Pnrr per il 2021 (in foto, il premier Draghi alla presentazione del Pnrr)

“Buone notizie per l'Italia: al via il primo pagamento dal Next Generation Eu per 21 miliardi di euro per l'Italia", ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter