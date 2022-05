Vertice centrodestra, Berlusconi: "Su Comunali intesa per 21 città"

È un centrodestra “assolutamente” unito quello che esce dal vertice tra i tre leader di coalizione Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, dice il Cavaliere, vanno avanti compatti verso le elezioni comunali di giugno. È la prima volta che si ritrovavano insieme dai giorni, non troppo sereni, delle elezioni del presidente della Repubblica dello scorso gennaio. Meloni aveva mal sopportato le aperture di Forza Italia e Lega - dopo il ritiro della candidatura di Berlusconi - su nomi non esattamente vicini alla destra e aveva parlato di una coesione compromessa . Ora tutto sembra di nuovo sereno: l’unità del centrodestra “è così evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni, solo un pazzo potrebbe pensare di mandare all'aria questa coalizione", ha detto Silvio Berlusconi. Salvini ha lasciato Arcore dicendosi "molto soddisfatto" per essersi confrontato di persona con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "È un'ottima giornata" ha aggiunto.

"Su Comunali c'è accordo per 21 città"

Appuntamento fondamentale per la politica italiana, e banco di prova per la tenuta delle varie coalizioni, saranno quindi le elezioni amministrative del prossimo mese. Per la tornata elettorale, dice Berlusconi, si è trovato un accordo su 21 città. Per le cinque per le quali non è stato possibile “lo troveremo sicuramente in eventuali ballottaggi".