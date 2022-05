Silvio Berlusconi è critico sulle modalità con cui i leader occidentali si stanno rapportando a Putin dall'inizio dell'invasione in Ucraina. "Non abbiamo leader nel mondo, non abbiamo leader in Europa. Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo della mediazione gli ha dato del criminale di guerra e ha detto che doveva andare via dal governo russo. Un altro, segretario della Nato, ha detto che l'indipendenza del Donbass non sarebbe mai riconosciuta", ha affermato il presidente di Forza Italia mentre si trovava a Treviglio per un'iniziativa del suo partito. "Capite - ha aggiunto Berlusconi - che con queste premesse il signor Putin è lontano dal sedersi ad un tavolo". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)