I senatori del Pd in commissione Esteri hanno rimesso il proprio mandato alla presidente del gruppo Simona Malpezzi, come confermato da fonti dem. Domani faranno lo stesso i senatori della Lega. La decisione è stata presa dopo che Vito Petrocelli, il 5 Stelle (in attesa di espulsione) filo-russo, ha fatto sapere di non voler lasciare la presidenza della commissione. "Sento di rappresentare la Costituzione e la volontà degli italiani", ha scritto Petrocelli sui suoi profili social. Pronti a dare le dimissioni sarebbero anche Pier Ferdinando Casini, i senatori di Forza Italia e di Italia Viva. A loro si aggiungerebbe Adolfo Urso, di Fratelli d'Italia. In fase di valutazione i parlamentari del gruppo Misto e delle Autonomie. La capogruppo pentastellata Mariolina Castellone si scrolla intanto di dosso ogni responsabilità. "Non farò forzature", ha dichiarato, dicendo di voler aspettare la decisione della presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.