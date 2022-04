Petrocelli augura buona LiberaZione con la Z russa. Espulso dal M5S

Gli auguri per il 25 aprile e per la Festa della Liberazione, con la Z maiscola usata dall'esercito russo che ha invaso l'Ucraina. "Per domani buona festa della LiberaZione", ha scelto di postare ieri su Twitter Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri del Senato. Molti utenti hanno risposto al Tweet con indignazione, tra l'altro scrivendo di aver segnalato il post al gestore della piattaforma. Il leader del Movimento Conte, dal canto suo, ha immediatamente annunciato l'espulsione di Petrocelli dai 5 Stelle (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).