Economia

Gas, così l'Italia ridurrà la dipendenza da Mosca

Il nostro Paese sta cercando di diversificare le fonti, aumentare le forniture da altri Paesi e puntare anche sul gas naturale liquefatto per svincolarsi sempre più dalla Russia. Gli accordi firmati ad Algeri rientrano in questa strategia, ma come ha sottolineato il ministro Cingolani, ci vorranno anni prima di raggiungere l'obiettivo, anche ricorrendo alle rinnovabili

Da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, vari Paesi hanno accelerato gli sforzi per ridurre la loro dipendenza energetica dalla Russia. L'Italia è uno di questi e nella giornata di oggi, 11 aprile, ha firmato una nuova intesa con l'Algeria per raggiungere questo traguardo. "Gli accordi di oggi sono una risposta significativa a questo obiettivo strategico, ne seguiranno altri”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Il governo vuole difendere i cittadini e le imprese dalle conseguenze del conflitto"

Gli accordi ai quali Draghi si riferisce sono di due tipi. Uno è il protocollo di intesa governativo tra Italia e Algeria firmato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal suo omologo algerino Ramtane Lamamra per rafforzare la cooperazione in campo energetico. L'altro è un accordo tecnico che l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi (in foto) ha siglato con i vertici di Sonatrach relativo alla produzione di gas, alla quantità contrattuale e alla definizione dei prezzi per il 2022-2023