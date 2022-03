In una lettera inviata al quotidiano La Stampa il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini torna a parlare dell’obiettivo di portare al 2% del Pil le spese militari. Guerini ricorda gli impegni assunti nel 2014 dai paesi membri dell’Alleanza Atlantica sul raggiungimento del 2% della spesa militare e sostenuti da tutti gli esecutivi che si sono succeduti. Da qui l’importanza che l’Italia non faccia un passo indietro. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - MARIUPOL COME GUERNICA )

La necessità di spese di ammodernamento

approfondimento

Guerra Russia Ucraina, Guerini: L'Italia deve aumentare spese militari

Per il responsabile della Difesa le esigenze di ammodernamento “sono da anni al centro dei richiami che non solo gli specialisti di settore, non solo i vertici militari della Difesa e delle Forze Armate, hanno più volte evidenziato” aggiunge Guerini sottolineando come il bilancio ordinario della Difesa appaia deficitario “in confronto a quelli di altri Paesi europei, come la Francia o addirittura la Germania”. L’ammodernamento delle forze armate servirà così a confermare il ruolo dell’Italia nella costruzione della Difesa europea oltre che come membro importante dell’Alleanza atlantica.