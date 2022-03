Il ministro della Difesa, dopo aver escluso sia l’intervento diretto dell’Italia nel conflitto sia l’imposizione di una no Fly zone, ha detto che la Nato non permetterà che alcun "centimetro dell'Europa" venga attaccato. E poi ha aggiunto: “Per Putin una sconfitta strategica”. L'ambasciatore italiano in Ucraina: "Ci sono 400 italiani nel Paese, alcuni intrappolati"

No all’idea di entrare in guerra, incoraggiare il dialogo tra Kiev e Mosca ma con la sicurezza che la Nato non permetterà che alcun "centimetro dell'Europa" venga attaccato: sono queste le parole scelte dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervistato a Che tempo che fa, sulla guerra in Ucraina. Guerini ha ribadito, come fatto da altri esponenti del governo, che l’Italia non entrerà nel conflitto armato tra la Russia e l’Ucraina. Intanto l’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, ha dato un aggiornamento sulla presenza di nostri connazionali nel Paese: “Sono ancora 400, alcuni intrappolati”. ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - L'APPELLO DI PAPA FRANCESCO ).

“Nato non permetterà attacchi in Europa”

approfondimento

Ucraina, proteste in Russia: fermati anche nove giornalisti. FOTO

Dopo aver chiarito che l’intenzione del governo è quella di spingere sulla via del dialogo tra Kiev e Mosca alla ricerca di una soluzione diplomatica, Guerini ha aggiunto che la Nato non permetterà che alcun "centimetro dell'Europa" venga attaccato dalla Russia. Il ministro della Difesa ha aggiunto che non si potrà fare la No flay zone "che "significherebbe fare la guerra con la Russia”, ha ricordato il sostegno all'Ucraina e le sanzioni a Mosca "che sono importanti". Il ministro della Difesa ha aggiunto che “stiamo partecipando alle misure di rafforzamento per far capire a Putin che nessun centimetro dell'Europa e dell'alleanza Atlantica può essere attaccato e che vi sarà una risposta se ciò dovesse avvenire. Credo che oggi Putin sia di fronte ad un dilemma. Mi auguro che torni a confrontarsi diplomaticamente".

“Per Putin una sconfitta strategica”



Il ministro è poi tornato sulla situazione sul campo: “È molto diversa da come Putin immaginava nel momento in cui ha iniziato l'offensiva, pensava ad una guerra lampo e alla capitolazione dell'Ucraina ma per una serie di ragioni, innanzitutto la resistenza eroica della popolazione e dell'esercito, è una situazione di stasi. Oggi Putin ha deciso di innalzare l'attività militare e i bombardamenti. Rispetto agli obiettivi di Putin se può avere una vittoria tattico militare, ha una sconfitta strategica, voleva meno Nato ne ha di più, contava su Ue divisa e l'ha trovata compatta".