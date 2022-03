I componenti della commissione Difesa hanno ricevuto una mail dell'ambasciatore russo in Italia Razov con allegata la dichiarazione con cui il ministro degli Esteri di Putin, Sergei Lavrov, ha fatto sapere all'Ue che le sanzioni "non resteranno senza risposta". Per l'ambasciata russa si tratta di "normale prassi diplomatica", perché "l'ambasciatore deve inviare questi messaggi ai parlamentari per dovere d'ufficio" e le due righe di accompagnamento non contengono "alcun messaggio minatorio all'Italia". Ma la missiva via mail ha fatto, comunque, aumentare la tensione. (GUERRA IN UCRAINA, LIVEBLOG - VIDEO - LO SPECIALE)