Cronaca

Guerra in Ucraina, come ospitare i profughi in arrivo: le iniziative

Secondo dati Onu, oltre un milione e mezzo di civili ucraini ha già lasciato casa in cerca di rifugio in altri Paesi. In Italia, riporta il Viminale, gli arrivi più consistenti si sono registrati a Milano, Roma, Bologna e Napoli. Chi intendesse offrire ospitalità agli ucraini ha diversi modi per farlo, collaborando con il proprio Comune e con varie associazioni: ecco alcuni progetti già attivi

Oltre un milione e mezzo di persone, da quando – lo scorso 24 febbraio – la Russia ha invaso l’Ucraina, hanno già lasciato le loro case in cerca di rifugio in altri Paesi. La fuga in corso, sottolinea l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, è “la crisi di profughi più veloce in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale”. Al 6 marzo, secondo i dati rilasciati dal Ministero dell’Interno, in Italia sono arrivati 14.237 cittadini ucraini: 7.052 donne, 1.459 uomini e 5.726 minori

Le principali destinazioni, fa sapere sempre il Viminale, “risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia”