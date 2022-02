Draghi, un anno da premier. Covid, Pnrr, Quirinale: la fotostoria

11/20 ©Ansa

Temi caldi per il governo nel 2021 sono stati poi quelli del carobollette e del Fisco. Draghi ha assicurato che sono in arrivo fino a 7 miliardi di euro per calmierare gli aumenti di luce e gas. Molte aziende si dicono preoccupate e non credono che l'intervento basti per evitare il tracollo economico. L’invocata riforma del Fisco si è invece tradotta in una rimodulazione delle aliquote Irpef che, secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, porterà 27,8 milioni di italiani a versare in media 264 euro in meno all’anno, con risparmi più alti per i redditi medio-alti