Come annunciato nei giorni scorsi, il gruppo è intervenuto per ripristinare la nomina del suo presidente, annullata di fatto dal Tribunale di Napoli che aveva sospeso due delibere e stabilito così anche il ritorno del direttivo. Il pentastellato Fico: "Conte è leader ben saldo"

Fico: "Questione burocratica, non politica"

"La situazione è molto più semplice di quella che voi descrivete. La questione è assolutamente burocratica, non politica", ha detto il pentastellato e presidente della Camera Roberto Fico. "Faremo i passi che abbiamo già annunciato, sperando che vadano a buon fine. Conte è il leader del Movimento 5 Stelle, ben saldo. Facciamo il percorso insieme per il futuro del Movimento. Dobbiamo portare dei grandi risultati, visto che siamo in un momento importante di partenza e visto che vanno spesi i fondi del Pnrr in modo perfetto nel Sud Italia".