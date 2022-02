Il ministro degli Esteri ha annunciato la sua decisione in una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo: "Tutti avranno notato che in questi giorni si è iniziato a parlare di scissioni, processi, gogne. Si è provato a colpire e screditare la persona". Nei giorni scorsi lo scontro interno sul nome - poi “bruciato” - della direttrice del Dis Elisabetta Belloni per il Quirinale, che aveva portato Conte a parlare di “condotte molto gravi”

Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle: l'annuncio è arrivato con una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo: "Tutti avranno notato che in questi giorni il dibattito interno è degenerato, si è iniziato a parlare di scissioni, processi, gogne - si legge - È fondamentale ascoltare le tante voci esistenti, e mai reprimerle". Non sembrano quindi placarsi le tensioni all’interno del M5S dopo l’elezione del presidente della Repubblica, legate in particolare al vertice di maggioranza che sembrava destinato a dare l’ok al nome della direttrice del Dis Elisabetta Belloni.

Di Maio: "Fondamentale ascoltare tutte le voci"

"Si è provato a colpire e screditare la persona. Mi ha sorpreso, anche perché è proprio il nuovo statuto del Movimento che mette l'accento sul rispetto della persona - scrive Di Maio nella lettera di dimissioni - Ho apprezzato molto il tentativo di chi in questi giorni, a partire dai capigruppo e da Beppe Grillo, ha provato a favorire un dialogo sereno e super partes, tra diverse linee di pensiero". "Qui si vince o si perde tutti insieme - prosegue - Perché siamo una comunità che si basa sulla pluralità di idee, soprattutto in questo momento difficile per il Movimento 5 Stelle, che deve però riuscire a trovare le soluzioni per difendere la dignità dei cittadini e sostenere il mondo produttivo ancora alle prese con la pandemia. Spetta poi al presidente fare la sintesi e tracciare la strada da seguire. Ma l'ascolto è importantissimo". "Penso che all'interno di una forza politica sia fondamentale dialogare, confrontarsi e ascoltare tutte le voci - aggiunge - Tutte le anime, anche chi la pensa in maniera diversa, devono avere spazio e la possibilità di esprimere le proprie idee". E conclude: "Continuo a pensare che sia fondamentale confrontarsi dentro il Movimento, perché il Movimento è casa nostra, ed è fondamentale ascoltare le tante voci esistenti, e mai reprimerle. Io sarò tra le voci che sono pronte a sostenere il nuovo corso, mantenendo la libertà di alzare la mano e dire cosa non va bene e cosa andrebbe migliorato".

L’affondo di Conte e la richiesta di un confronto

Pochi giorni dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, Conte - in un’intervista al Fatto Quotidiano - alla domanda se fosse stato il ministro degli Esteri a "bruciare" il nome di Belloni aveva risposto: "Di Maio dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità". Il 3 febbraio poi, il leader del M5S ha chiesto a Di Maio un confronto pubblico, aperto alla "comunità degli iscritti" 5 Stelle: "Non è una gogna, né una questione riservata tra noi due. Serve un chiarimento in tutte le componenti del M5S, che sono gli organismi ma anche la comunità degli iscritti. Perché in ballo c'è la direzione della marcia politica verso cui è diretto il M5S", ha spiegato Conte, che non si è espresso però "sulle modalità" del confronto e, soprattutto, se il tutto verrà sottoposto o meno al voto degli iscritti.