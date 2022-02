Sky TG24, domani nuovo appuntamento con “A cena da Maria Latella”

Al centro del dibattito la politica italiana: il futuro del governo, i rapporti nel centrodestra e l’asse Pd-M5S. Con Francesco Boccia, Guido Crosetto, Pilar Fogliati ed Enrico Bertolino. Il dinner talk con esponenti del mondo della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura. In onda domani alle 21, disponibile on demand e su skytg24.it

Torna “A cena da Maria Latella”, il dinner talk di Sky TG24 che porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita, in onda sul canale di news domani 3 febbraio alle 21 e sempre disponibile on demand e su Skytg24.it.

Il tema della puntata sarà un focus sulla situazione politica italiana dopo la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ospiti della cena conviviale organizzata dalla “padrona di casa” Maria Latella saranno Enrico Bertolino, attore, comico e consulente alla formazione, marketing e comunicazione, Francesco Boccia, deputato e Responsabile Enti Locali del Partito Democratico, Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia e Presidente AIAD e l’attrice Pilar Fogliati. Con loro Maria Latella cercherà di capire quali potrebbero essere gli scenari futuri per il Governo e in che modo evolveranno i rapporti nella coalizione di centrodestra e nell’alleanza tra Partito Democratico e M5S, approfondendo anche il rapporto che i millenials hanno con questa fase politica. Infine si parlerà di donne, molto evocate in questa elezione per il Quirinale: è stato un passo avanti o indietro nella parità?

“A cena da Maria Latella”, prodotto da Level 33 per Sky TG24, è il programma che trasforma gli ospiti in commensali. Lontano dalle poltrone degli studi tv, il programma prende vita tra le mura domestiche, in un clima cordiale e rilassato. Ad accogliere gli ospiti - protagonisti della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura - Maria Latella, che, tra una portata e l’altra, li guida tra i più importanti temi della politica e dell’attualità, proposti sempre attraverso un taglio approfondito e originale. La cifra del programma è quella di proporre un dibattito sempre profondo e stimolante, con uno stile però più disteso rispetto ai classici talk e più vicino a quello di una cena tra conoscenti.