Mafie, Mattarella a Palermo per la Giornata internazionale Onu

Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia internazionale contro le mafie al Palazzo di Giustizia di Palermo. "È una occasione importante che ricorda un grande trattato", ha dichiarato. Juma (Onu): "Il mondo del crimine è cambiato ed è diventato più letale"

"È una occasione importante che ricorda un grande trattato". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivando oggi, lunedì 16 novembre, al Palazzo di Giustizia di Palermo per partecipare alla Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta a ogni forma di criminalità organizzata transnazionale. Accolto dal presidente della Corte d'Appello Antonio Balsamo, il Capo dello Stato ha preso parte alla cerimonia, che si è conclusa con la sua uscita tra gli applausi. All'iniziativa sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni italiane e delle Nazioni Unite, tra cui Monica Juma, direttrice esecutiva dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), che ha sottolineato come la criminalità organizzata sia diventata "più letale", con oltre 95mila vittime l'anno. È la prima volta che Palermo ospita la celebrazione internazionale, dopo New York nel 2024 e Vienna nel 2025.

Juma (Onu): "Il mondo del crimine è cambiato ed è diventato più letale"

Nel suo intervento, Monica Juma ha richiamato l'attenzione sulle trasformazioni della criminalità organizzata internazionale. "È diventato più letale, mietendo oltre 95.000 vittime l'anno", ha affermato, sottolineando come siano cambiati la geografia, i metodi e la velocità d'azione delle organizzazioni criminali. Tra le minacce emergenti ha indicato la frode organizzata, al centro della Giornata internazionale di quest'anno.

La rappresentante delle Nazioni Unite ha dedicato un passaggio anche alla criminalità informatica e alla necessità di estendere al mondo digitale gli strumenti di cooperazione internazionale. La Convenzione Onu contro la criminalità informatica, aperta alla firma lo scorso anno in Vietnam, ha raccolto quasi cento adesioni. Juma ha accolto favorevolmente l'intenzione dell'Italia di firmarla, ricordando che saranno necessarie almeno 40 ratifiche perché il trattato possa entrare in vigore.

Juma ha inoltre definito Palermo "la città del riscatto", ricordando il contributo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alla lotta contro le mafie. "Ha dimostrato che è possibile spezzare la morsa della criminalità organizzata, che la collettività può riappropriarsi delle strade e che una cultura profondamente radicata di resistenza alla mafia può trasformare una storia di paura in una storia di speranza", ha dichiarato.

Nordio: "L'Italia prima a soffrire la violenza delle mafie e a porre rimedi"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sottolineato la necessità di una risposta internazionale alla criminalità organizzata. "Nessun ordinamento statale per quanto forte e attrezzato può affrontare isolatamente fenomeni criminali che hanno natura transnazionale", ha affermato.

Nordio ha ricordato l'esperienza italiana nel contrasto alle mafie, sostenendo che il sistema normativo nazionale è riconosciuto a livello internazionale come un riferimento. "La risposta non può essere solo la repressione, serve prevenzione, forte capacità educativa e alimentare una solida fiducia dei cittadini nelle istituzioni", ha aggiunto.

Sulla cooperazione internazionale è intervenuto anche il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, secondo il quale l'obiettivo non deve essere soltanto inseguire l'evoluzione delle organizzazioni criminali, ma affermare che "nessun potere criminale transnazionale può considerarsi sottratto al diritto internazionale".

Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli ha invece richiamato la necessità di tutelare le garanzie costituzionali anche nella lotta al crimine organizzato. "Bisogna sì ridurre il tempo della risposta istituzionale senza ridurre lo spazio dei diritti", ha dichiarato.

La Giornata internazionale contro le mafie a Palermo

L'incontro è stato promosso dalla Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Antonio Balsamo, dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, guidata da Giovanni Melillo, e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo, presieduto da Dario Greco.

La Giornata internazionale è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 78/267 del 21 marzo 2024 e ricorre ogni anno il 15 novembre. La data coincide con l'anniversario dell'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Untoc), nota anche come Convenzione di Palermo, adottata nel 2000.

La scelta della città siciliana rappresenta un omaggio a Giovanni Falcone, il cui lavoro ha contribuito a gettare le basi della moderna cooperazione giudiziaria internazionale contro le mafie. Nel 2025 Mattarella aveva partecipato anche alla celebrazione organizzata a Vienna, ricordando Falcone e Paolo Borsellino.

Criminalità organizzata e nuove minacce nello spazio virtuale

Un'attenzione particolare è riservata alle nuove forme di criminalità organizzata nello spazio virtuale. Il tema sarà approfondito nel primo corso nazionale di formazione per magistrati italiani organizzato a Palermo dalla Scuola superiore della magistratura, in programma nel pomeriggio.

L'iniziativa prevede gli interventi del procuratore generale Lia Sava e del procuratore della Repubblica Maurizio de Lucia, seguiti da una tavola rotonda presieduta dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Tra i partecipanti figurano il vicepresidente della Corte penale internazionale Rosario Aitala, il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Durante la cerimonia è intervenuta anche la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, che ha richiamato la legge "Liberi di scegliere", dedicata alla tutela dei minori cresciuti in contesti di criminalità organizzata. Colosimo ha sottolineato la necessità dell'intervento dello Stato quando una famiglia trasmette ai figli violenza e appartenenza criminale, mettendo a disposizione degli altri Paesi il lavoro svolto dalla Commissione antimafia.

Lo spettacolo nella chiesa di San Domenico

La giornata si concluderà alle 19.15 nella chiesa di San Domenico, conosciuta come il Pantheon di Palermo, dove riposa Giovanni Falcone. È in programma lo spettacolo "We can be heroes" di Gaetano Aronica, accompagnato dalle musiche di Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo.

L'evento, organizzato su impulso della Procura generale e della Corte d'Appello di Palermo, vuole sottolineare il coinvolgimento della società civile e del mondo dell'arte nella lotta contro le mafie.