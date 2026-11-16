Luciano D'Amico ha trionfato nella corsa al collegio uninominale Chieti della Camera, decisa con le elezioni suppletive che si sono tenute il 15 e 16 novembre. L'esponente del centrosinistra ha 66 anni, è l’ex rettore dell'università di Teramo ed è sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Casa Riformista, Rifondazione Comunista, Avanti Psi. A spoglio completato, D’Amico ha ottenuto il 57,61% dei voti. Molto distanziato Mario Colantonio, 61 anni e funzionario della Provincia di Chieti, che era sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati - Ppe, Unione di centro, Forza Italia-Ppe: ha infatti ottenuto il 36,76% dei voti.

La soddisfazione di D'Amico

D'Amico, tra i festeggiamenti nel suo comitato elettorale a Chieti, ha dichiarato: "È un risultato che premia tutti, è stata la vittoria di una comunità, di una coalizione che intende affrontare i problemi che purtroppo il Paese è tornato a vivere, e che intende farlo nel modo migliore possibile. In qualche modo mi aspettavo questo risultato, perché dopo aver girato tutta la provincia e tutti i Comuni, sicuramente è un risultato di grande adesione, me lo aspettavo. Ha vinto il campo largo, le nuove forze politiche che straordinariamente hanno lavorato e sostenuto il progetto. Non aspettiamo rivincite - ha risposto a proposito delle elezioni regionali che lo hanno visto sconfitto da Marco Marsilio -. Elaboriamo dei progetti e il progetto che ha sostenuto questa candidatura è il progetto che svilupperemo ulteriormente, come stanno facendo tutti coloro che stanno lavorando sul programma per le prossime politiche e siamo convinti che il Paese lo premierà. La provincia di Chieti lancia un bel segnale, di speranza, anzi di certezza nel cambiamento, cambieremo questo Paese. Porterò in Parlamento - ha aggiunto D'Amico - le istanze di un territorio che come tanti territori del Paese sta soffrendo perché non si arriva a fine mese, per la difficoltà di cure, per le difficoltà di trovare il lavoro che non sia povero e precario e che, al contrario, sia sicuro: saranno questi i temi su cui avanzare proposte, ma soprattutto su cui centrare il programma per il rilancio futuro che dipenderà dalle forze politiche che mi hanno sostenuto e che sono pronte a riprendere la guida del Paese".

Quanto si è votato

Il seggio alla Camera è tornato in palio in una tornata di elezioni suppletive a seguito delle dimissioni di Alberto Bagnai (Lega), che ha lasciato il Parlamento dopo essere stato nominato nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le urne sono state aperte ieri, domenica 15 novembre, dalle 7 alle 23, e oggi lunedì 16 novembre fino alle ore 15. Lo spoglio dei voti è iniziato subito dopo. Nei 104 Comuni della provincia di Chieti erano chiamati alle urne 300.788 elettori. Bassissima l’affluenza: a fine voto è stata solamente del 17,04%.

Gli altri candidati in corsa

In corsa per il seggio alla Camera c’erano anche altri due candidati: Danilo Ranieri, 64 anni, avvocato, candidato di Italia Domani, movimento fondato da Marco Rizzo, vicesindaco di Lanciano e assessore con deleghe a bilancio e finanze, cultura, sport e turismo: ha ottenuto il 3,77%. E Massimo Pasqualone, 54 anni, docente di letteratura italiana, consigliere di opposizione al Comune di Torrevecchia Teatina, candidato con Dimensione Bandecchi di cui è segretario regionale, Ha preso l'1,87%.