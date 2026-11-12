Domenica 15 e lunedì 16 novembre si vota per scegliere il sostituto di Alberto Bagnai alla Camera: il parlamentare toscano, eletto nel 2022 con la Lega, si è dimesso dopo la nomina all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Alle urne i cittadini del collegio uninominale 01 - Chieti della XVII circoscrizione Abruzzo. Quattro i candidati, in ordine di sorteggio: Massimo Pasqualone (Dimensione Bandecchi), Luciano D'Amico (centrosinistra), Mario Colantonio (centrodestra), Danilo Ranieri (Italia Domani)

Domenica 15 e lunedì 16 novembre sono in programma le elezioni suppletive nel collegio della Camera dei deputati di Chieti. Gli elettori sono chiamati a scegliere il sostituto di Alberto Bagnai: il parlamentare toscano, docente di politica economica all'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, è stato eletto nel settembre del 2022 con la Lega e si è dimesso dopo la nomina in seno all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quattro i candidati in corsa.

In un primo momento sembrava potesse esserci anche un quinto nome in corsa, ma alla fine Futuro nazionale non ha presentato una sua candidatura: una rinuncia che alcuni osservatori hanno letto come una prova di disgelo tra Roberto Vannacci e il centrodestra, in particolare con il governo guidato da Giorgia Meloni. Allo scadere del termine per la presentazione dei nomi alla Corte d’appello dell’Aquila, quindi, i pretendenti ufficiali si sono rivelati quattro. Il vincitore, comunque, potrebbe rimanere in carica solo pochi mesi e cioè fino alle prossime elezioni politiche.

Si è candidato anche Danilo Ranieri di Italia Domani, movimento che fa capo al leader nazionale Marco Rizzo: 54 anni, avvocato, al momento è vicesindaco e assessore del Comune di Lanciano.

Per sostituire Bagnai, i pretendenti che hanno presentato la propria candidatura sono quattro. Per la coalizione di centrodestra c’è Mario Colantonio , 61 anni, capogruppo nel consiglio comunale di Chieti della Lega e funzionario tecnico della Provincia di Chieti.

Le elezioni suppletive

Le elezioni suppletive del 15 e 16 novembre sono state indette per riempire il seggio alla Camera rimasto vacante dopo che il leghista Alberto Bagnai, lo scorso 4 agosto, è stato nominato componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Bagnai si è poi insediato ufficialmente nel Collegio dell'Agcm il 22 settembre 2026. Qualche giorno dopo, è arrivato il decreto di “convocazione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 - Chieti della XVII circoscrizione Abruzzo, per i giorni di domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026”.

Chi vota e come

Sono chiamati al voto le elettrici e gli elettori di 104 comuni della provincia di Chieti. I seggi saranno aperti domenica 15 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 16 novembre dalle 7 alle 15. Per votare, dopo aver presentato la tessera elettorale e un documento d’identità valido, basta tracciare un segno sul simbolo del candidato prescelto o comunque dentro il riquadro che contiene il nome. Sulla scheda, di colore rosa, sono presenti i nomi dei quattro candidati: Massimo Pasqualone (Dimensione Bandecchi), Luciano D'Amico (centrosinistra), Mario Colantonio (centrodestra), Danilo Ranieri (Italia Domani). L’ordine è stato deciso in base al sorteggio.