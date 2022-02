1/14 ©Ansa

Terminata l’elezione del presidente della Repubblica, il prossimo grande appuntamento politico per l’Italia sarà il rinnovo del Parlamento: l’attuale legislatura scadrà infatti nel 2023. Se si votasse oggi, chi conquisterebbe la maggioranza dei seggi con la legge elettorale in vigore (Rosatellum) o con una nuova legge proporzionale? Ha provato a rispondere un sondaggio condotto da YouTrend e Cattaneo Zanetto&Co per Sky TG24. Molto dipenderà dalle allenza tra i vari partiti

