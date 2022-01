Nel centrodestra non c’è accordo su un candidato, dopo la rinuncia di Berlusconi. Il segretario della Lega frena sull’ipotesi Draghi: "Sarebbe pericoloso per l'Italia reinventarsi un nuovo governo, fermerebbe il Paese”. Il primo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato si dovrebbe tenere senza intese tra i partiti

È il giorno del primo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato ( LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ ). Una votazione a cui si arriverà senza intesa tra i partiti e l’alta probabilità che nelle urne finiranno molte schede bianche ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Il centrodestra, dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi , è di nuovo alla ricerca di un nuovo candidato, che possa magari trovare un ampio consenso parlamentare. Il segretario della Lega Matteo Salvini oggi incontrerà l’omologo del Pd Enrico Letta. Un faccia a faccia per chiarire le posizioni dei due schieramenti sul nome di Mario Draghi o sull’idea di un Mattarella bis . Dopo l'uscita di scena di Berlusconi il centrodestra naviga a vista. La rosa di nomi annunciata da Matteo Salvini ancora non c'è anche se l'ex ministro fa sapere, dopo aver informato il leader di Forza Italia, di essere al lavoro per candidature sulla cui "levatura difficilmente qualcuno potrà porre veti".

Salvini: proporremo più nomi, vedrò tutti leader

"Il centrodestra ha il diritto e dovere di fare proposte senza che nessuno metta 'no' pregiudiziali senza sapere neanche di stiamo parlando”, ha detto ieri Salvini. “Donne e uomini di assoluto spessore ci sono, li faremo nelle prossime ore, non ci sarà un nome imposto e proposto, ce ne sono 2,3,4. Io spero che da sinistra non arrivino 'no no no', perchè l'Italia merita una scelta veloce e condivisa. Il centrodestra voterà compatto dall'inizio alla fine. Io incontrerò tutti e anzi rinnovo l'invito a tutti a incontrarci ma non puoi sederti dicendo che qualunque proposta farà la fine di Berlusconi".

Salvini: no a nuovo governo, fermerebbe Paese



Salvini appare scettico sul nome di Draghi: "Sarebbe pericoloso per l'Italia in un momento difficile reinventarsi un nuovo governo da capo, fermerebbe il Paese per giorni e giorni. La Lega non vuole questo”, ha detto aggiungendo di aver “sentito e raccolto idee proposte. Grazie a nome del centrodestra e penso di tutti gli italiani a Silvio Berlusconi per la generosità e per la sua scelta che ha tolto il campo da veti e no pregiudiziali. Sto raccogliendo una serie di proposte, nomi, profili di uomini e donne di assoluto spessore di livello internazionale, nazionale e istituzionale".