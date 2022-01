A poche ore dall'inizio delle votazioni, proseguono gli incontri tra le forze politiche per trovare un nome che sia "autorevole" e possa rappresentare "tutti gli italiani". Il segretario dem vedrà anche il leader leghista con cui dovrebbe parlare anche di un'ipotesi Mattarella bis. Continuano a circolare anche i nomi di Riccardi e Draghi Condividi

Il countdown è finito. Oggi pomeriggio alle 15 iniziano le votazioni per l’elezione del nuovo Capo dello Stato (LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Un appuntamento che, salvo sorprese, dovrebbe risolversi in un "nulla di fatto" dato che i partiti non si sono accordati su un possibile nome. Nella serata di ieri, il segretario del Pd Enrico Letta ha affermato che un Mattarella bis sarebbe “il massimo”, ma ha rilanciato anche su Draghi al Colle. Ipotesi che non convince l’alleato Giuseppe Conte. "Va scongiurata la paralisi istituzionale nel Paese, non possiamo fermare l'azione di governo neanche di un giorno solo", ha detto il Presidente del Movimento 5 stelle. "Stiamo andando nella giusta direzione, ma il cammino è complesso; la stessa cosa che ci siamo detti stamattina con Letta e Speranza. Dobbiamo essere concentrati, senza porre veti e atteggiamenti negativi, ma siamo quelli che pongono i sì per i cittadini". Un nome sul quale potrebbe essere raggiunto il compromesso è quello di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

Gli incontri di giornata Per portare avanti le trattative, Letta incontrerà in mattinata Giuseppe Conte, Roberto Speranza e il leader della Lega Matteo Salvini. Su un punto tutti sembrano concordare: il candidato deve essere “di alto profilo” e “rappresentare tutti gli italiani”, non una sola parte politica. “Con chiarezza dobbiamo invitare le forze di centrodestra a non cedere a deliri di onnipotenza, cioè a pensare che questo è il momento di un presidente di centrodestra, o che ci sia un diritto di prelazione, perché sarebbero maggioranza del Paese”, ha ribadito Conte. Letta ha anticipato che al vertice con Salvini parlerà anche di un Mattarella bis, ma il Presidente della Repubblica ha più volte chiarito di non voler restare per un secondo mandato.