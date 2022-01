Massimo D’Alema è pronto a rientrare nel Pd. Una scelta di fatto annunciata in un brindisi di fine anno di Articolo Uno via Zoom. Nel suo discorso, D'Alema ha definito il percorso di confronto delle Agorà organizzate da Enrico Letta "il modo migliore per arrivare ad una ricomposizione che appare necessaria" fra i dem e Articolo Uno, di cui fanno parte i "fuoriusciti" dal Pd quando a guidarlo c'era Matteo Renzi, quindi anche Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza. Alla stagione al Nazareno dell'allora rottamatore, D'Alema ha riservato parole molto dure: "La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola, ma che c’era”. Le parole di D'Alema hanno però suscitato "profonda irritazione” al Nazareno. Anche il segretario dem Enrico Letta ha replicato con un tweet dal tono polemico , in cui scrive: “Nessuna malattia e guarigione, solo passione”.

Le parole di D’Alema su Draghi e sul Colle

D'Alema ha lanciato frecciate anche al presidente del Consiglio, Mario Draghi: "L'idea che il premier si auto-elegge Capo dello Stato e nomina al suo posto un alto funzionario del Ministero dell'Economia mi pare non adeguata per un grande Paese democratico come l'Italia, con tutto il rispetto per le persone". E poi: "Non mi impressiona che abbiamo al governo Draghi, che è una condizione di necessità, ma il tipo di campagna culturale che accompagna questa operazione, sulla necessità di sospendere la democrazia e di affidarsi a un potere altro che altro non è se non il potere della grande finanza internazionale". Quindi, per D'Alema la scelta del nuovo Presidente della Repubblica deve essere l'occasione per "un ritorno in campo della politica", con "una soluzione di compromesso che, inevitabilmente, non potrà non coinvolgere un ampio campo".