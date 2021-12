Manovra, oggi il maxi-emendamento in Senato. Corsa per l’approvazione

Il testo a Palazzo Madama non prima delle 18. Il governo porrà la questione di fiducia. L'obiettivo è approvare la legge di bilancio entro la mattina del 24 per evitare il rischio che alla vigilia di Natale non si raggiunga il numero legale necessario Condividi

Conclusa la discussione generale sulla manovra, in Senato si aspetta l'arrivo del maxi-emendamento su cui il governo porrà la questione di fiducia. Il testo dovrebbe giungere a Palazzo Madama non prima delle 18 di oggi, all'inizio di una serata che sarà segnata da ritmi serrati. L'obiettivo è dare l’ok alla legge di bilancio entro la mattina del 24, ma si fa sempre più probabile l'ipotesi di un via libera a notte fonda, anche per evitare il rischio che venerdì, vigilia di Natale, in Aula non si raggiunga il numero legale necessario per l’approvazione.

Oggi in Aula al Senato anche l'esame del dl Recovery leggi anche Pnrr, commento contro il piano pubblicato in Gazzetta Ufficiale Stamattina i senatori saranno impegnati con l'esame del dl Recovery, che martedì ha ottenuto il semaforo verde alla Camera. Anche su questo provvedimento il governo metterà la fiducia. Una decisione che ha provocato la reazione di Fratelli d'Italia che ha annunciato l'intenzione di non partecipare al dibattito per protestare contro una compressione dei tempi che, ha sostenuto il capogruppo Luca Ciriani, si sarebbe potuta evitare rimandando l'esame ai giorni a cavallo tra Natale e l'ultimo dell'anno. Dopo l'approvazione del decreto sul recovery plan, si tornerà ad esaminare la manovra. Per prime saranno votate le tabelle.