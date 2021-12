Pnrr, commento contro il piano pubblicato in Gazzetta Ufficiale

In corso le indagini della Polizia Postale per scoprire chi è stato l’artefice dell’azione mirata a criticare il governo. Secondo i primi riscontri, è stato escluso che si sia trattato di un attacco di un hacker mentre le prove raccolte finora portano ad un dipendente interno al ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile

È stato quotidiano Il Tempo a scovare la beffa architettata da un anonimo che ha lasciato un beffardo commento in calce alla pagina del supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale con il testo che sancisce i criteri di governance del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Visto che nessuno dei ministri si è vergognato a firmare una simile legge, noi ci vergogniamo di pubblicare l'Allegato e ci limitiamo a pubblicare il testo coordinato (già più che sufficiente a provocare ulcere gastriche nei lettori)": è la frase scritta in caratteri rossi in calce al testo, pubblicata sul pdf sul sito del Ministero. Dopo la scoperta del quotidiano romano il file è stato rimosso ed è scattata l’indagine della Polizia Postale per scoprire chi è stato l’artefice dell’azione mirata a criticare il governo.