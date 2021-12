Di fronte alle sfide della pandemia "le nostre istituzioni sono rimaste forti ed efficaci. Abbiamo preservato lo Stato di diritto. Le nostre economie sono in forte ripresa grazie al sostegno senza precedenti fornito dai governi e dalle banche centrali", ha detto il premier al summit per la democrazia, promosso dagli Stati Uniti

"Nei prossimi 5 anni, l'Italia spenderà più di 235 miliardi di euro. Intendiamo promuovere le rinnovabili, il nostro sistema di trasporti, servizi migliori, dalla sanità alla scuola". Così il premier Mario Draghi al summit per la democrazia, promosso dagli Usa. "Abbiamo cominciato ad intraprendere importanti riforme, dal sistema giudiziario alla pubblica amministrazione e introdotto nuovi meccanismi per garantire la prevenzione di frodi e corruzione e per assicurarci di spendere i fondi con integrità e trasparenza. Dimostriamo così - ha concluso - la capacità delle democrazie di pianificare in anticipo, di agire rapidamente, di apportare significativi cambiamenti".

"Scommessa per il futuro"

Di fronte alle sfide della pandemia (COVID, LIVEBLOG) "le nostre istituzioni sono rimaste forti ed efficaci. Abbiamo preservato lo Stato di diritto. Le nostre economie sono in forte ripresa grazie al sostegno senza precedenti fornito dai governi e dalle banche centrali" ha detto il premier al summit. "L'esperienza dell'Ue offre un esempio di resilienza e democrazia nei giorni più bui della crisi abbiamo lanciato Next generation Eu. Abbiamo scelto di agire uniti e dividere collettivamente il costo della ripresa. Abbiamo trasformato la pandemia in un'opportunità per superare iniquità di lungo periodo, promuovere sostenibilità e innovazione. Abbiamo scommesso in grande sulle generazioni future".