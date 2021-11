Il leader di Italia Viva ricorda la crisi del governo aperta dal suo partito: “Ha voluto dire mettere Figliuolo al posto di Arcuri, vuol dire aver messo la vaccinazione in rampa di lancio. Abbiamo salvato il Paese dall'esperienza tragicomica populista”. E aggiunge: "Salutateci chi dice che andiamo con la Meloni, non hanno capito nulla" Condividi

“Mettere Draghi al posto di Conte ha voluto dire mettere Figliuolo al posto di Arcuri, vuol dire aver messo la vaccinazione in rampa di lancio, vuol dire aver salutato il commissario Arcuri e i suoi banchi a rotelle, le sue mascherine, i suoi ventilatori”. A dirlo è Matteo Renzi nella prima serata della “Leopolda 11” a Firenze, ricordando la crisi di governo avviata con le dimissioni delle allora ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Poi attacca: "È mai possibile che le forze politiche non accettino di fare una commissione di inchiesta su come sono stati spesi i soldi degli appalti Covid?". E aggiunge: "Salutateci chi dice che andiamo con la Meloni, non hanno capito nulla".

“Italia Viva ha salvato il Paese dall'esperienza tragicomica populista” leggi anche Luigi Di Maio attacca Matteo Renzi: “È già nel centrodestra” Parlando della caduta del Conte bis e l’avvento dell’attuale governo guidato da Mario Draghi, Renzi continua: “Vuol dire aver messo questo Paese in condizione di andare in Europa e dire la propria, e non di andare a prendere appunti. E lasciatemi dire che quella vicenda si deve al coraggio non mio, non di Teresa, Elena e Ivan, ma di tanti di voi che ci hanno creduto quando sembrava impossibile crederci”. "La cosa più bella che fa Italia Viva - aggiunge - non è solo aver salvato il Paese dall'esperienza tragicomica populista e aver portato Mario Draghi alla guida dell'Italia, cosa di cui siamo orgogliosi, la cosa più bella che fa Iv e la fa solo Iv è scommettere sui ragazzi". "Diamo un segnale di amicizia a Giuseppe Conte - dice poi ironicamente - Ci sono dei momenti che anche chi non ci sta simpatico ha bisogno di solidarietà, ieri l'ho visto in una situazione che fa male al cuore, già ha Di Maio che gli fa le scarpe. Conte era abituato a dare la linea al Tg1. Lancio un appello all'Ad della Rai, date Rai gulp a Giuseppe Conte".