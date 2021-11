Luigi Di Maio attacca Matteo Renzi: “È già nel centrodestra”

Luigi Di Maio accusa Matteo Renzi di essere nel centrodestra. "Sicuramente è già nel centrodestra e lo abbiamo visto con il Ddl Zan”, ha detto il ministro degli Esteri, parlando a Pescara nel corso della presentazione del suo libro "Un amore chiamato politica" nell'ambito FLA - Festival di Libri e Altrecose”. Secondo Di Maio, “non c'entra niente il provvedimento che hanno votato oggi o il Ddl Zan. Si stanno solo contando in vista del gioco, perché per loro è un gioco, quello delle elezioni del Presidente della Repubblica. Io penso che in questo momento soprattutto sull'elezione del presidente della Repubblica dovrebbe prevalere l'interesse nazionale".

Di Maio sul prossimo presidente della Repubblica

"L'interesse nazionale - ha proseguito il ministro - dovrebbe essere quello di individuare una persona, penso alla presidenza della Repubblica, che possa essere garante della Costituzione e dei valori che contiene. Nulla di tutto questo credo si stia pensando in questi giochi che stanno facendo. C'è una maggioranza che si compone come vedete e che vede in sostanza in questa maggioranza parlamentare Meloni, Salvini, Berlusconi e Renzi insieme”. Di Maio ha concluso dicendo: “Noi ci dovremo abituare nei prossimi anni a vedere quello che era un trio e che oggi è un quartetto. E auguri perché in quattro hanno quattro idee diverse sia sul Quirinale sia su cosa fare in questo Paese, tant'è che lo vediamo continuamente e non mi stupisce che Matteo Renzi stia guardando al centrodestra".