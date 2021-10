La consorte del presidente del Consiglio accompagnerà i mariti e le mogli dei leader mondiali in giro per la Capitale, dal Colosseo alla Fontana di Trevi. Nata a Padova nel 1947, è esperta di letteratura inglese ed è discendente di Bianca Cappello, moglie del Granduca di Toscana Francesco de’Medici. Riservata, ama stare lontano dai riflettori. Dal marito ha avuto due figli: Federica e Giacomo Draghi

Chi è Serena Cappello

La “first lady” italiana è discendente di Bianca Cappello, moglie del Granduca di Toscana Francesco de’Medici. Nata a Padova, il 28 luglio 1947, studia letteratura inglese all’Università di Vicenza. Incontra il futuro marito giovanissima, quando entrambi hanno 19 anni: era il 1966. Dopo il matrimonio, celebrato nel 1973, la coppia ha avuto due figli, Federica e Giacomo Draghi. Oltre a questo, di Serena Cappello si sa poco, se non che -appunto- è riservatissima. Vive lontana dai riflettori, dividendosi tra l’appartamento romano in cui abita con il marito e la tenuta a Città della Pieve, tra le colline verdi della provincia di Perugia, dove i due sono soliti trascorrere parte delle vacanze estive. L’attenzione per la sua prima prova a fare gli onori di casa è motivata anche dal fatto che, finora, le uscite pubbliche di Cappello sono state rarissime. Tra queste, la più nota è del 2018, quando un gruppo di giornalisti incalzò Draghi all’uscita di un seggio elettorale nel quartiere dei Parioli a Roma, chiedendogli se avesse intenzione di entrare in politica dopo l’esperienza alla guida della Banca Centrale Europea. “Non farà un governo, non è un politico”, rispose Serenella a cui Draghi replicò "Dai, stai zitta". L’anno dopo, alla conferenza di addio alla Bce, quando la sala stampa chiese a Draghi se avesse risolto i suoi dubbi su un possibile futuro in politica, lui rispose di chiedere alla moglie.