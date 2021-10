Su Sky TG24 lo speciale "G20 – Il mondo a Roma"

Il G20 è per la prima volta in Italia. In occasione del vertice internazionale che vedrà incontrarsi i Capi di Stato e di Governo delle principali economie del mondo, Sky TG24 proporrà due giorni di programmazione dedicata con lo speciale "G20 – Il mondo a Roma", in onda sabato 30 ottobre dalle 11.30 alle 21 e domenica 31 ottobre dalle 12 alle 19, con approfondimenti, interviste, ospiti e collegamenti live.