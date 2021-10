Mattarella: “Giovani accettino rischi, Paese ne ha bisogno”

"Chiedere ai giovani di impegnarsi, di non tirarsi indietro, di accettare il rischio e di mettersi in gioco, è l'orizzonte che tutto il nostro Paese si pone come obiettivo, di cui tutto il nostro Paese ha bisogno". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella intervenendo all’inaugurazione dell'anno accademico dell’Università di Foggia. "La giovane generazione che cresce, consente al nostro Paese di sperare in una crescita costante, nell'innovazione, nel senso di responsabilità, nel senso di eguaglianza e di libertà realmente vissuta"

Il discorso del rappresentante degli studenti

approfondimento

Mattarella a Nova Gorica: "Oggi il confine è un punto di incontro"

Il riferimento del Capo dello Stato è a uno dei passi della relazione di Marko Pio Bruno, rappresentante degli studenti dell’Ateneo pugliese. "Purtroppo, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni, per qualcuno, non è ancora possibile. In un territorio come il nostro, in cui la povertà economica è spesso causa e conseguenza di povertà educativa, in modo silenzioso e quasi invisibile, un minore viene lasciato solo, arrendevole rispetto ai propri sogni e alle proprie passioni". “Quando si dice che la bellezza salverà il mondo” continua il ragazzo, “si fa riferimento a questo: a giovani che scelgono di perseguire le proprie ambizioni, che scoprono i propri talenti e quale impronta voler lasciare nel mondo; giovani con cuori direzionati al futuro, che sentono di esistere e di essere parte di una comunità. La più grande sfida della nostra generazione sarà non smettere mai di vivere seguendo il nostro credo, anche quando sembrerà più faticoso, anche quando sembrerà più sconveniente".