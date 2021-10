"La diversità culturale non è un tratto che distanzia e separa, ma un valore che arricchisce questa realtà e chi in essa vive, chi la osserva, la rispetta e l'ammira", ha affermato il Presidente della Repubblica in occasione della celebrazione di Gorizia e Nova Gorica Capitali della cultura europea nel 2025

"Diversità culturale è valore che arricchisce"

"Oggi il confine tra Italia e Slovenia da frontiera di divisione si trasforma in elemento di raccordo e di collaborazione - ha proseguito Mattarella - punto di incontro e di aggregazione capace di generare nuove idee, di essere moltiplicatore di iniziative, di far crescere insieme. Le città di Gorizia e Nova Gorica saranno la vetrina dell'autentico spirito europeo, realizzando programmi e iniziative che potranno, tutte, giovarsi del pluralismo culturale che rappresenta una delle caratteristiche più attraenti di queste terre". L'assegnazione unitaria alle due città del titolo di Capitale Europea della Cultura, ha aggiunto il Capo dello Stato, "conferma che la diversità culturale non è un tratto che distanzia e separa, ma un valore che arricchisce questa realtà e chi in essa vive, chi la osserva, la frequenta, la rispetta e l'ammira".