Elezioni comunali, la guida ai ballottaggi del 17 e 18 ottobre: città e candidati

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre i cittadini di 65 comuni torneranno alle urne per eleggere sindaci e consiglieri dopo il primo turno del 3 e 4 ottobre. In totale saranno 76 i comuni che voteranno i ballottaggi entro la fine del mese. Sei i capoluoghi di provincia, attesa per le sfide di Roma, Torino e Trieste.