Ballottaggio elezioni Comunali, alle ore 12 affluenza al 9,73%

Le affluenze a Roma e Torino

Alle ore 12 ha votato il 9,36% per i ballottaggi a Roma. Al primo turno l'affluenza alla stessa ora era stata del 11,83%. Il dato è arrivato dopo quasi un'ora. A Torino alle 12 ha votato l'8,58% degli aventi diritto. L'affluenza è in calo di oltre un punto percentuale rispetto al primo turno alla stessa ora (9,62%). Cinque anni fa, per il ballottaggio tra Appendino e Fassino, in un unico giorno di voto, alle 12 della domenica era andato alle urne il 14,8% dei torinesi.

Come era andata l’affluenza alle 12 al primo turno

Lo scorso 3 ottobre, nel primo dei due giorni di voto del primo turno, l’affluenza alle ore 12 si era attestata a livello nazionale al 12,18%. Alla precedente elezione omologa del 5 giugno 2016 alla stessa ora aveva votato il 17,99%, ma si votò in un solo giorno.