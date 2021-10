La ministra dell'Interno, durante il Question time sugli scontri a Roma, spiega che il leader romano di Forza Nuova Castellino si è evidenziato per un "deciso protagonismo" e ha "indirizzato il corteo verso la sede della Cgil". Ma il suo arresto in piazza è stato escluso per evitare che la situazione degenerasse. Meloni: "Torna strategia della tensione"

Giuliano Castellino si è evidenziato per un "deciso protagonismo" e ha "indirizzato il corteo verso la sede della Cgil”. Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera sui disordini a Roma (LE FOTO), punta il dito verso il leader romano di Forza Nuova. Secondo la ministra, Castellino non è però stato arrestato durante la manifestazione perché "era a rischio l’ordine pubblico". "La scelta di procedere coattivamente nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile dai responsabili dei servizi di sicurezza, perché in quel contesto c'era l'evidente rischio di una reazione violenta dei suoi sodali con degenerazione dell'ordine pubblico" ha spiegato Lamorgese.