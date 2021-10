Al secondo turno, possono votare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali, anche se non hanno votato al primo turno. A differenza della prima tornata, non è prevista la possibilità di esercitare il voto disgiunto: bisogna scegliere liste e candidato sindaco insieme. Sulla scheda di voto saranno infatti indicati solo i nomi dei due cittadini al ballottaggio, con l’indicazione delle liste a loro sostegno. Per esprimere la propria preferenza, bisogna tracciare un segno sul nome dei due candidati.

Elezioni a Isernia: l’esito del primo turno

Al primo turno, a Isernia, hanno votato in totale 12.986 cittadini, di cui 6.237 uomini e 6.749 donne, in 23 diverse sezioni. Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, ha votato il 66,98% degli aventi diritto. Ci sono state 36 schede bianche, 1 scheda contestata e 297 schede nulle. I candidati sindaco erano tre: Gabriele Melogli, Piero Castrataro e Cosmo Tedeschi. Melogli ha preso il 42,88% delle preferenze, per un totale di 5.425 voti. Sette le liste in suo appoggio: Forza Italia, Lega Salvini Molise, Iris, Popolari per l’Italia, Isernia Migliore, Unione di Centro e Rinascimento di Vittorio Sgarbi. Poco lo scarto con Pietro Castrataro, che ha totalizzato 5.271 voti, con il 41,66% delle preferenze. Il candidato di centrosinistra aveva cinque liste a sostenerlo: Partito Democratico, Volt, IF- Isernia Futura, MoVimento Cinque Stelle e Partito Socialista Italiano- Sinistra Italiana. Si è fermato invece al 15,46% di preferenze (1.956 voti) Cosmo Tedeschi di Fratelli d’Italia, partito del sindaco uscente Giacomo d’Apollonio. Oltre a FdI, in appoggio a Tedeschi c’erano anche Progetto per Isernia, Isernia Civica e Officina delle Idee. Al ballottaggio, le liste in appoggio ai candidati possono comprendere anche quelle che al primo turno ne appoggiavano altri.