Sono 98 i comuni sardi in cui i cittadini sono andati a votare, domenica 10 e lunedì 11 ottobre, per eleggere i nuovi sindaci e consigli comunali. Con dati ancora parziali in diverse località, il risultato più sicuro è quello della bassa affluenza. Ha votato il 60,9% degli aventi diritto, in calo di circa sei punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale: quattro elettori su dieci non sono andati a votare. Nei tre comuni con più di 15mila abitanti al voto, vince il centrodestra con Settimo Nizzi a Olbia e il centrosinistra con Pietro Morittu a Carbonia. La lista civica di Beniamino Piga è in vantaggio a Capoterra, ma sotto il 50%: si andrà al ballottaggio, domenica 24 e lunedì 25 ottobre (LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI).