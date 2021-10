Elezioni comunali in Sicilia, i risultati delle Amministrative

Nei 42 paesi chiamati al voto l'affluenza è stata del 56,66% in calo rispetto alle precedenti Amministrative. A Vittoria vanno al ballottaggio Aiello e Salemi

Ci sono altri risultati definitivi dopo la chiusura delle urne in Sicilia dove 537.294 cittadini sono stati chiamati a eleggere i sindaci di 42 città. L'affluenza è stata del 56,66%, in calo rispetto alle precedenti Amministrative, la provincia con la partecipazione maggiore è Messina col 63,45%, mentre l'affluenza più bassa si registra in provincia di Enna, dove si votava solo a Calascibetta, con il 46,99%. (LO SPECIALE ELEZIONI - TUTTI I RISULTATI ELETTORALI)

A Vittoria Aiello e Salemi al ballottaggio

Sarà sfida al ballottaggio per stabilire il nuovo sindaco di Vittoria (Ragusa) tra Francesco Aiello sostenuto da una coalizione di centrosinistra e Salvo Sallemi, sostenuto dal centrodestra in una tornata elettorale dove non si è recato alle urne un elettore su due. Francesco Aiello arriva a una manciata di voti dalla soglia che gli avrebbe consentito la vittoria al primo turno, raccogliendo il 39,3% dei consensi, mentre il suo competitor Salvo Sallemi si attesta al 29,2%.

A San Cataldo ballottaggio Comparato-Vassallo

A San Cataldo (Caltanissetta) vanno al ballottaggio il candidato giallorosso Gioacchino Comparato (M5s-Pd) col 25% dei voti e il candidato di Fdi-Lega Claudio Vassallo col 20%.



A Giarre eletto sindaco Cantarella

A Giarre, nel Catanese, è stato eletto sindaco Leonardo Cantarella con il 52,34% dei voti.

A Pachino Petralito sindaco

Carmela Petralito è il nuovo sindaco di Pachino. La docente di 62 anni ha ottenuto oltre il 40% dei voti.

A Patti Bonsignore sindaco

A Patti (Messina) è stato eletto sindaco Gianluca Carmelo Bonsignore col 36,06% dei voti.



A Calatafimi Segesta Gruppuso sindaco

A Calatafimi Segesta è stato eletto sindaco col 56% dei voti Francesco Gruppuso.



A Galati Mamertino Amadore sindaco

A Galati Mamertino (Messina) è stato eletto sindaco Vincenzo Amadore col 36,74% di voti.

A Ramacca eletto sindaco Vitale

A Ramacca (Catania) è stato eletto sindaco col 36,2% dei voti Nunzio Vitale.

La Rocca eletta sindaco a Montevago

A Montevago, in provincia di Agrigento, è stata rieletta sindaco Margherita La Rocca Ruvolo che ha ottenuto il 56.92% dei voti.

Guccione eletto sindaco ad Alia

Ad Alia, in provincia di Palermo, è stato eletto sindaco Antonino Guccione con il 56,15% dei voti.

A San Biagio Platani vince Di Bennardo

A San Biagio Platani, nell'Agrigentino, è stato sindaco Salvatore Di Bennardo, che ha ottenuto il 54,59% dei voti.

A Montelepre eletto Terranova

A Montelepre, in provincia di Palermo, è stato eletto sindaco Giuseppe Terranova con il 39% dei voti.

A Calascibetta Capizzi rieletto sindaco

A Calascibetta, nell'Ennese, Piero Capizzi è stato rieletto sindaco con il 47% dei voti.

A San Marco d'Alunzio Miracula sindaco

A San Marco D'Alunzio (Messina) è stato eletto sindaco Filippo Miracula con il 50,26% di preferenze.