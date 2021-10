Trieste sceglie il suo nuovo sindaco al ballottaggio. Domenica 17 e lunedì 18 ottobre, i cittadini del capoluogo del Friuli Venezia Giulia sono chiamati di nuovo alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali ( LO SPECIALE ). I due candidati che si contendono la poltrona sono Roberto Dipiazza (centrodestra), primo cittadino uscente, e Francesco Russo (centrosinistra). Alla tornata del 3 e 4 ottobre, nel primo turno, nessuno dei due era riuscito a superare il 50% di preferenze: avevano preso rispettivamente il 46,9% e il 31,6% dei voti ( COME ERA ANDATO IL PRIMO TURNO A TRIESTE - CHI ERANO I CANDIDATI AL PRIMO TURNO ).

Il ballottaggio a Trieste si svolge domenica 17 ottobre (seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (seggi aperti dalle 7 alle 15). Il secondo turno si è reso necessario perché, come previsto per i Comuni con più di 60.000 abitanti, “se nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza” di almeno il 50% più uno dei voti, “si procederà ad un secondo turno elettorale. Verranno ammessi al turno di ballottaggio i due candidati alla carica di Sindaco che avranno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Dopo il secondo turno sarà proclamato eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi”.

Ballottaggio Trieste: come si vota e chi può farlo

Elezioni Comunali Trieste: i risultati del primo turno

La scheda per l’elezione diretta del sindaco è di color arancione. Come al primo turno, possono votare tutti gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel Comune con età superiore ai 18 anni, gli iscritti all’A.I.R.E. ed i cittadini comunitari iscritti nell’apposita lista aggiunta. Infine, possono votare gli elettori che hanno trasferito la propria residenza in un comune della Provincia di Bolzano e non hanno ancora maturato i quattro anni di residenza ininterrotta per esercitare il diritto di voto in quella provincia autonoma.

Elezioni Trieste: l’esito del primo turno

Al primo turno l'affluenza è stata del 46,3%. Il candidato del centrodestra e sindaco uscente Roberto Dipiazza ha ottenuto il 46,92% dei voti. Dietro di lui Francesco Russo del centrosinistra col 31,65%. Gli altri candidati erano Riccardo Laterza per la lista civica Adesso Trieste (8,62%), Ugo Rossi con la lista del Movimento 3 V, Verità e Libertà e Azione (4,46%), Alessandra Richetti del M5S (3,43%). Tiziana Cimolino di Verdi e Sinistra in Comune ha preso l’1,67%, Giorgio Marchesich, candidato della lista Federazione per l’Indipendenza del Territorio Libero di Trieste ha ottenuto l’1,36%. Sotto l'1% Franco Bandelli della lista civica Futura, Arlon Stok della lista civica Podemo e Aurora Marconi della lista civica "Trieste Verde”.