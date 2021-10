Si parte l'11 ottobre alle 20.30 con l’incontro tra Paolo Damilano e Stefano Lo Russo, aspiranti sindaci del capoluogo piemontese. Il 14 ottobre, sempre alle 20.30, si confronteranno Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, in corsa per il ruolo di futuro primo cittadino della Capitale

Tornano i Confronti di Sky TG24: in vista dei ballottaggi per le Elezioni Amministrative 2021 la testata proporrà due faccia a faccia tra i candidati sindaci di Roma e Torino. Si parte l'11 ottobre alle 20.30 con l’incontro tra Paolo Damilano e Stefano Lo Russo, aspiranti sindaci del capoluogo piemontese, un’ora serrata di domande e risposte in diretta dagli studi Sky di Milano. Il 14 ottobre, sempre alle 20.30, si confronteranno Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, in corsa per il ruolo di futuro primo cittadino della Capitale, in diretta dagli studi Sky di Roma. Entrambi gli incontri saranno condotti da Fabio Vitale.