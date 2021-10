1/10 ©Ansa

Una lunga militanza a sinistra iniziata già in gioventù, fino ad arrivare nelle fila del Pd. Poi l’esperienza da eurodeputato - per due mandati - e quella di ministro dell’Economia nel secondo governo Conte: Roberto Gualtieri, 55 anni, è l’esponente del centrosinistra in corsa per la carica di primo cittadino di Roma. Al ballottaggio del 17 e 18 ottobre affronterà il candidato del centrodestra Enrico Michetti

