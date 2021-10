Non ha raggiunto il ballottaggio, ma Carlo Calenda resta soddisfatto e si dice pronto per le sfide future. Il leader di Azione, a Sky TG24, si è espresso sulle elezioni comunali e la situazione politica a livello nazionale, partendo dall’assenza dei ministri della Lega nel Cdm di ieri sulla delega fiscale: “È un riflesso della campagna elettorale e di una sconfitta di Salvini che, siccome non ha alcuna maturità e serietà politica, agisce solo sull’onda del momento. È un leader in grande crisi. La Lega è andata molto male a Roma, e non solo, e quello che fa è cercare di buttare la palla in trincea creando il prossimo casino. Credo che Draghi abbia l’autorevolezza per andare avanti, fare quello che ha fatto fino adesso, cioè fregarsene, e lasciare giocare i bambini con i loro capricci”.

“Non credo che la Lega aprirà una crisi di Governo, ma penso che continuerà a rompere le scatole per dire ‘io esisto’: questo è un po' il modo in cui si fa la politica in Italia, cioè dire delle cose che non si realizzeranno invece di fare proposte un po' più articolate e complesse come, per esempio, quella che abbiamo fatto noi sul Recovery fund, perché quello richiede lavoro, avere un ufficio studi, fare delle analisi. Ma questo nessuno dirà di farlo”.

L’obiettivo è chiaro: “Vorrei fare in Italia quello che ho fatto a Roma, cioè convincere gli elettori che si deve votare sulla base del lavoro, della preparazione, della serietà, delle proposte concrete, e non della guerra ideologica tra destra e sinistra. Peraltro ieri mi dicevano che ero di destra perché Giorgetti mi aveva detto che ero bravo, mentre oggi mi dicono che sono di sinistra perché riservo il mio voto: fa un po' ridere questo ragionamento, con destra e sinistra usate così, strumentalmente. Quindi il lavoro che farò è quello che ho fatto a Roma a livello nazionale, portare Azione al 20% e farlo diventare un grande partito, riformista, per nulla moderato e centrista, e pronto ad allearsi con il Partito Democratico, se questo sceglie il ‘modello Draghi’ che è alternativo al ‘modello Conte’, e con persone come Mara Carfagna, che rappresentano l’ala europeista di Forza Italia e che non vogliono morire sovranisti. Questo è il progetto politico di Azione dal primo giorno”.

Sul ballottaggio

Ma cosa farà adesso a Roma? La risposta di Calenda è convinta: “Chiaramente sono più vicino a Gualtieri che a Michetti, non solo perché conosco molto bene Roberto, che è una persona stimabile, mentre Michetti lo considero un impreparato prestato alla politica. Però qui il tema non è quello che farò o voterò io, quei voti non sono i miei ma dei cittadini che hanno creduto in un progetto. Questi devono ritrovare nella proposta di Gualtieri quel progetto, alcuni elementi, ed il primo è che non ci devono essere i 5 Stelle in giunta. Secondo, cosa pensa del termovalorizzatore. Terzo, cosa farà sulle municipalizzate. Ecco, penso che quello che dovrebbe fare Gualtieri adesso è chiarire queste cose, e non per me ma per gli elettori che mi hanno votato e che altrimenti non lo voteranno”.

“Dico a Gualtieri - ha ribadito - che voglio un impegno, che peraltro oggi lui più o meno ha preso, e cioè che i 5 Stelle non saranno in giunta. In ogni caso Azione, anche con Gualtieri sindaco, sarà all'opposizione, perché questo è un impegno che abbiamo preso con i cittadini”.