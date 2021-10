Il premier è arrivato in Slovenia alla seconda giornata di lavori dell'incontro informale Ue-Balcani occidentali. In conferenza stampa ha illustrato i temi di cui hanno parlato i Paesi, dall'Afghanistan a cosa possono fare i Paesi europei all'interno della Nato

"Il governo va avanti: l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, a margine della seconda giornata di lavori del vertice informale Ue-Balcani occidentali, ha risposto a una domanda sull'eventuale apertura di una crisi dopo gli attacchi di Matteo Salvini. Il premier ha anche illustrato la situazione geopolitica e di come gli Stati europei dovrebbero unirsi per raggiungere i medesimi obiettivi: "Se l'Europa non ha una politica estera comune è molto difficile che possa avere una difesa comune". Ha poi toccato vari temi, dal ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan a come i Paesi Ue possono agire all'interno della Nato